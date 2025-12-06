На Львівщині унаслідок російського обстрілу є постраждалі

У ніч на суботу, 6 грудня, російські військові вкотре масовано атакували Україну. Унаслідок ворожих обстрілів є постраждалі, зокрема на Львівщині.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. У селі Шептицького району загорівся приватний будинок.

Що відомо про наслідки на Львівщині?

Уночі противник атакував бойовими безпілотниками та крилатими ракетами критичну енергетичну інфраструктуру Львівської області.

Через падіння уламків у селі Сілець пожежа виникла у приватному будинку. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

Окрім того, пошкоджено ще щонайменше 3 оселі в цьому населеному пункті.

Нагадаємо, росіяни завдали комбінованого удару по Україні з використанням 653 безпілотників, 3 аеробалістичних ракет "Кинджал", 34 крилатих ракет Х-101, "Іскандер-К" і "Калібр", а також 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23.

У яких областях також є постраждалі?