На Львовщине в результате российского обстрела есть пострадавшие
- Ночью 6 декабря россияне атаковали дронами и крылатыми ракетами критическую инфраструктуру Львовской области.
- Из-за падения обломков в селе Силец загорелся частный дом, пострадали два человека.
В ночь на субботу, 6 декабря, российские военные в очередной раз массированно атаковали Украину. В результате вражеских обстрелов есть пострадавшие, в частности на Львовщине.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого. В селе Шептицкого района загорелся частный дом.
Что известно о последствиях во Львовской области?
Ночью противник атаковал боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами критическую энергетическую инфраструктуру Львовской области.
Из-за падения обломков в селе Силец возник пожар в частном доме. По предварительной информации, пострадали два человека.
Кроме того, повреждены еще как минимум 3 дома в этом населенном пункте.
Напомним, россияне нанесли комбинированный удар по Украине с использованием 653 беспилотников, 3 аэробаллистических ракет "Кинжал", 34 крылатых ракет Х-101, "Искандер-К" и "Калибр", а также 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23.
В каких областях также есть пострадавшие?
- В результате утренней ракетной атаки в Днепропетровской области пострадали 37-летний и 65-летний мужчины, а также 75-летняя женщина. Медики оказали им необходимую помощь, восстанавливаться люди будут дома.
- В Киевской области также пострадали трое человек. В частности, женщину из Вышгородского района уже прооперировали, она в состоянии средней тяжести.