Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого. В селе Шептицкого района загорелся частный дом.

Смотрите также Операторы Шахедов: кто такие "Сталинские Соколы" и почему это подразделение РФ стало символом дроновых атак?

Что известно о последствиях во Львовской области?

Ночью противник атаковал боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами критическую энергетическую инфраструктуру Львовской области.

Из-за падения обломков в селе Силец возник пожар в частном доме. По предварительной информации, пострадали два человека.

Кроме того, повреждены еще как минимум 3 дома в этом населенном пункте.

Напомним, россияне нанесли комбинированный удар по Украине с использованием 653 беспилотников, 3 аэробаллистических ракет "Кинжал", 34 крылатых ракет Х-101, "Искандер-К" и "Калибр", а также 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23.

В каких областях также есть пострадавшие?