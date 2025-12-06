Там є постраждалі та руйнування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Дніпропетровської обласної адміністрації Владислава Гайваненка.

Які наслідки атаки на Дніпропетровщину?

В ОВА повідомили, що внаслідок атаки у Дніпровському районі постраждали двоє чоловіків віком 37 та 65 років і 75-річна жінка. Їм надали необхідну допомогу.

Окрім цього, зруйнований приватний будинок, ще майже десяток – потрощені. Також зачепило два гаражі.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото Дніпропетровської ОВА

Які ще регіони атакувала Росія?