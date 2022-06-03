Попри повномасштабну війну в Україні, міста нашої країни продовжують життя й розвивають інфраструктуру. Так, на Львівщині відкрили близько 100 кілометрів вело- та пішохідних трас

Крім того, в області відкрили ще й оглядову вежу. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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На Львівщині відкрили близько 100 кілометрів вело- та пішохідних трас

За словами Козицького, ці траси й вежу відкрили у місці, де пролягає маршрут "ВелоБескидів". Як він зазначив, це перший розвитковий туристичний проєкт, що переміг у конкурсі на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.



На Львівщині відкрили близько 100 кілометрів вело- та пішохідних трас / Фото з телеграм-каналу Максима Козицького ​



Велосипедні траси на Львівщині / Фото з телеграм-каналу Максима Козицького ​

Очільник Львівської ОВА висловив подяку Державному агентству з розвитку туризму, громадам Трускавця, Борислава і Східниці, компанії "Інтер-Буд-Інвест", й окремо – велоспільноті, яка виступила локомотивом цього проєкту.

Я дуже хотів би, щоб можна було взяти дітей, сісти на велосипеди і проїхатися сучасною, безпечною, облаштованою дорогою від Маріуполя і до Трускавця. А потім піднятися на 15-метрову вежу на горі Цюхів Верх, споглядати велич наших Карпат і усвідомлювати, на якій прекрасній землі ми, українці, живемо,

– зазначив Козицький.

Він додав, що сьогодні цю мрію багатьох українців ще трохи наблизили.



Оглядова вежа на Львівщині / Фото з телеграм-каналу Максима Козицького ​

Наостанок Козицький підкреслив, що впевнений у тому, що сьогоднішня подія – це лише початок розбудови Карпат як центру велосипедного туризму.

У Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців

Львів з початку війни приймає безліч вимушених переселенців. Так, у місті відкрили вже третє модульне містечко для них. Його назвали Маріяполіс – на честь блокадного Маріуполя.

Завдяки цьому ще 370 українців з регіонів, де тривають активні бойові дії, матимуть тимчасовий дім зі всім необхідним для життя. Містечко складається з 94 будиночків, які подарував польський уряд. Окрім того, там є дитячий та спортивний майданчики.

За словами мера Львова Андрія Садового, модульне містечко постало там, де греко-католицьке згромадження Отців Салезіян Святого Івана Боско збиралося будувати школу. Тепер вони забезпечуватимуть мешканців харчуванням, надаватимуть духовну підтримку, а також організують дозвілля для дітей.

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