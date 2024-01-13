Зібрали на дрони: на Львівщині встановили рекорд з наймасовішого виконання колядок і вертепів

На Львівщині встановили рекорд із масового виконання колядок та вертепів. Понад тисяча людей зібралась, щоб виконати коляки та зібрати на БпЛА для наших захисників.

У селі Мшанець, що на Львівщині, встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки за участі вертепів. 105 вертепів зі Львівщини та загалом 1259 учасників заколядували "Там во Бахмуті".

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Під час цього збирали на дрони

Рекорд встановили під час з'їзду, який став завершальним заходом благодійної акції "Різдвяні пташки". Рекорд зафіксувала "Книга світових рекордів".

Акція проходила під гаслом "Давайте заколядуємо так, щоб наступне Різдво всі наші воїни зустрічали вдома!" Під час заходу була мета зібрати кошти на дрони для 80 окремої десантно – штурмової Галицької бригади.

Ініціатором акції стали військовий капелан 80 бригади отець Іван Гальо та священник зі Стрілківської громади отець Роман Гром.

Мета – об’єднати найбільшу кількість вертепів і коляд навколо збору коштів і закупівлі дронів, зокрема для 80 бригади,

– сказав Іван Гром.

Під час різдвяних свят зібрали понад 4,7 мільйона гривень.

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