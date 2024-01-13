Собрали на дроны: во Львовской области установили рекорд по самому массовому исполнению колядок и вертепов
Источник:Общественное
На Львовщине установили рекорд по массовому исполнению колядок и вертепов. Более тысячи человек собралось, чтобы выполнить коляки и собрать на БПЛА для наших защитников.
В селе Мшанец Львовской области установили новый рекорд Украины по самому массовому выполнению колядки с участием вертепов. 105 вертепов со Львовщины и всего 1259 участников заколядували "Там во Бахмуте".
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Во время этого собирали на дроны
Рекорд установили во время съезда, который стал завершающим мероприятием благотворительной акции "Рождественские птички". Рекорд зафиксировала Книга мировых рекордов.
Акция проходила под лозунгом "Давайте заколаиваем так, чтобы на следующее Рождество все наши воины встречали дома!" Во время мероприятия была цель собрать средства на дроны для 80-й отдельной десантно – штурмовой Галицкой бригады.
Инициатором акции стали военный капеллан 80 бригады отец Иван Гальо и священник из Стрелковской общины отец Роман Гром.
Цель – объединить наибольшее количество вертепов и коляд вокруг сбора средств и закупки дронов, в том числе для 80 бригады,
– сказал Иван Гром.
Во время рождественских праздников собрали более 4,7 миллионов гривен.
Первый волонтерский вертеп посетил бойцов на Востоке
- Первый волонтерский вертеп из Львова отправился на восток, чтобы поддержать наших бойцов. Волонтеры выполняют очень важную задачу: поднимают настроение и дарят ощущение праздника военным, защищающим украинскую землю на направлении, где продолжаются тяжелые бои.
- Художественный руководитель Первого волонтерского вертепа Богдан Иванусь рассказал 24 Каналу, что его команда посещает прежде всего львовские бригады, воюющих на Востоке. У участников вертепного действа также есть родственники – защитники в подразделениях Вооруженных Сил, и волонтеры заезжают и к ним, чтобы спеть колядки.
- Эта инициатива очень важна для военных, которые находятся вдали от своих семей и близких. Вертепное действо также становится возможностью для обмена традициями между представителями разных регионов, защищающих Украину. Ведь в разных уголках нашей страны есть собственные традиции празднования, в частности рецепты кутьи и тексты и мелодии колядок.