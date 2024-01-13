В селе Мшанец Львовской области установили новый рекорд Украины по самому массовому выполнению колядки с участием вертепов. 105 вертепов со Львовщины и всего 1259 участников заколядували "Там во Бахмуте".

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Во время этого собирали на дроны

Рекорд установили во время съезда, который стал завершающим мероприятием благотворительной акции "Рождественские птички". Рекорд зафиксировала Книга мировых рекордов.

Акция проходила под лозунгом "Давайте заколаиваем так, чтобы на следующее Рождество все наши воины встречали дома!" Во время мероприятия была цель собрать средства на дроны для 80-й отдельной десантно – штурмовой Галицкой бригады.

Инициатором акции стали военный капеллан 80 бригады отец Иван Гальо и священник из Стрелковской общины отец Роман Гром.

Цель – объединить наибольшее количество вертепов и коляд вокруг сбора средств и закупки дронов, в том числе для 80 бригады,

– сказал Иван Гром.

Во время рождественских праздников собрали более 4,7 миллионов гривен.

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