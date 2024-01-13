У селі Мшанець, що на Львівщині, встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки за участі вертепів. 105 вертепів зі Львівщини та загалом 1259 учасників заколядували "Там во Бахмуті".
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Під час цього збирали на дрони
Рекорд встановили під час з'їзду, який став завершальним заходом благодійної акції "Різдвяні пташки". Рекорд зафіксувала "Книга світових рекордів".
Акція проходила під гаслом "Давайте заколядуємо так, щоб наступне Різдво всі наші воїни зустрічали вдома!" Під час заходу була мета зібрати кошти на дрони для 80 окремої десантно – штурмової Галицької бригади.
Ініціатором акції стали військовий капелан 80 бригади отець Іван Гальо та священник зі Стрілківської громади отець Роман Гром.
Мета – об’єднати найбільшу кількість вертепів і коляд навколо збору коштів і закупівлі дронів, зокрема для 80 бригади,
– сказав Іван Гром.
Під час різдвяних свят зібрали понад 4,7 мільйона гривень.
Перший волонтерський вертеп відвідав бійців на Сході
- Перший волонтерський вертеп зі Львова відправився на Схід, щоб підтримати наших бійців. Волонтери виконують дуже важливе завдання: підіймають настрій та дарують відчуття свята військовим, які захищають українську землю на напрямку, де тривають важкі бої.
- Художній керівник Першого волонтерського вертепу Богдан Іванусь розповів 24 Каналу, що його команда відвідує насамперед львівські бригади, що воюють на Сході. Учасники вертепного дійства також мають родичів – захисників в підрозділах Збройних Сил, і волонтери заїжджають й до них, щоб заспівати колядки.
- Ця ініціатива дуже важлива для військових, які перебувають далеко від своїх родин та близьких. Вертепне дійство також стає можливістю для обміну традиціями між представниками різних регіонів, які захищають Україну. Адже у різних куточках нашої країни є власні традиції святкування, зокрема рецепти куті та тексти та мелодії колядок.