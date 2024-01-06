Художній керівник Першого волонтерського вертепу Богдан Іванусь розповів 24 Каналу, що його команда відвідує насамперед львівські бригади, що воюють на Сході. Учасники вертепного дійства також мають родичів – захисників в підрозділах Збройних Сил, і волонтери заїжджають й до них, щоб заспівати колядки.

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Важливо для військових

Перший волонтерський вертеп також завітав до священнослужителів – отців, які перебувають на межі безпосередньою з зоною бойових дій.

Ми колядуємо для їхніх релігійних громад, підімаємо їм настрій і бойовий дух, даруємо частинку дому тут на Сході,

– зазначив Іванусь.

Ця ініціатива дуже важлива для військових, які перебувають далеко від своїх родин та близьких.

"Вони дуже позитивно ставляться, тому що це повертає їх до додому, до рідних традицій. Якраз зараз ми перебуваємо в оперативному командуванні однієї з львівських бригад. Для них це ніби "клаптик" дому в ці Йорданські святкові дні. Він є тут в їхніх домівках, в їхніх храмах", – підкреслив керівник Першого волонтерського вертепу.

Обмін традиціями

Вертепне дійство також стає можливістю для обміну традиціями між представниками різних регіонів, які захищають Україну. Адже у різних куточках нашої країни є власні традиції святкування, зокрема рецепти куті та тексти та мелодії колядок.

"Від наших захисників ми дізнались нову колядку. Також мали змогу покуштувати кутю, як за донбаським рецептом, так і за харківським. Нам дуже сподобалося. Проте враховуючи, що їх готували львівські господині, вони були близькі на смак до домашньої. В нас ще не останній день коляди, то напевно зможемо познайомитись з традиціями різних регіонів", – наголосив Богдан Іванусь.

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