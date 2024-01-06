Художественный руководитель Первого волонтерского вертепа Богдан Иванусь рассказал 24 Каналу, что его команда посещает прежде всего львовские бригады, воюющие на Востоке. У участников вертепного действа также имеются родственники – защитники в подразделениях Вооруженных Сил, и волонтеры заезжают к ним, чтобы спеть колядки.

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Важно для военных

Первый волонтерский вертеп также посетил священнослужителей – отцов, которые находятся на границе непосредственно с зоной боевых действий.

Мы колядуем для их религиозных общин, поднимаем им настроение и боевой дух, дарим частицу дома здесь на Востоке,

– отметил Иванусь.

Эта инициатива очень важна для военных, которые находятся вдали от своих семей и близких.

"Они очень положительно относятся, потому что это возвращает их домой, к родным традициям. Сейчас мы находимся в оперативном командовании одной из львовских бригад. Для них это как бы "кусочек" дома в эти Иорданские праздничные дни. Он здесь в их домах, в их храмах", – подчеркнул руководитель Первого волонтерского вертепа.

Обмен традициями

Вертепное действо также становится возможностью для обмена традициями между представителями разных регионов, которые защищают Украину. Ведь в разных уголках нашей страны есть собственные традиции празднования, в частности рецепты кутьи и тексты и мелодии колядок.

"От наших защитников мы узнали новую колядку. Также имели возможность отведать кутью, как по донбасскому рецепту, так и по харьковскому. Нам очень понравилось. Однако учитывая, что их готовили львовские хозяйки, они были близки по вкусу к домашней. У нас еще не последний день коляды, так что наверняка сможем познакомиться с традициями разных регионов", – подчеркнул Богдан Иванусь.

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