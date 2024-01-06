Общая сумма, которую он передал на ВСУ, достигает нескольких сотен тысяч гривен. Деньги парня уже помогли военным в противостоянии против агрессора.
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Волонтер из Херсона
Глава Львовской ОВА рассказал, что сейчас Максим Заречный с родными живет на Яворовщине. Во время праздников он колядовал для жителей Ивано-Франковской общины. Ему удалось собрать 16 тысяч гривен. Эти средства юноша направил на нужды Сил Обороны – на приобретение дрона, передавшего через волонтеров военным.
В общей сложности своими сольными концертами уже задонатив более 600 тысяч гривен и сотни окопных свечей для наших военнослужащих,
– сообщил Козицкий.
Максим Заречный передал заработанные средства на покупку дрона / Максим Козицкий
Также председатель Львовской ОВА поблагодарил Максима за его доброе дело и отмечал, что он является примером для многих взрослых.
Волонтерство – это важно
За 22 месяца полномасштабной войны России против Украины благотворительный фонд Сергея Притулы уже собрал более 6 миллиардов гривен для помощи украинским защитникам. Благодаря пожертвованиям обычных граждан удалось передать на ВСУ дроны, средства связи, оптические приборы, транспорт, средства тактической медицины и прочее.
Помогают Украине и иностранцы – в декабре легендарный волонтер Фуминори Цучико из Японии стал святым Николаем для детей в Харькове. Он также продал свое имущество, чтобы помочь украинцам. Мужчина открыл в городе бесплатное FuMi Caffe и удерживает его с помощью донатов.
- В начале декабря мать погибшего военного из Львовской области передала на ВСУ 100 тысяч гривен из собственных сохранностей. Благодаря этому пожертвованию приобрели бус, который уже помогает военным.