Общая сумма, которую он передал на ВСУ, достигает нескольких сотен тысяч гривен. Деньги парня уже помогли военным в противостоянии против агрессора.

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Волонтер из Херсона

Глава Львовской ОВА рассказал, что сейчас Максим Заречный с родными живет на Яворовщине. Во время праздников он колядовал для жителей Ивано-Франковской общины. Ему удалось собрать 16 тысяч гривен. Эти средства юноша направил на нужды Сил Обороны – на приобретение дрона, передавшего через волонтеров военным.

В общей сложности своими сольными концертами уже задонатив более 600 тысяч гривен и сотни окопных свечей для наших военнослужащих,

– сообщил Козицкий.

Максим Заречный передал заработанные средства на покупку дрона / Максим Козицкий

Также председатель Львовской ОВА поблагодарил Максима за его доброе дело и отмечал, что он является примером для многих взрослых.

Волонтерство – это важно