Загальна сума, яку хлопець передав на ЗСУ, сягає кількох сотень тисяч гривень. Гроші хлопця вже допомогли військовим у протистоянні проти агресора.

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Волонтер з Херсонщини

Очільник Львівської ОВА розповів, що зараз Максим Зарічний з рідними мешкає на Яворівщині. Під час свят він колядував для мешканців Івано-Франківської громади. Йому вдалося зібрати 16 тисяч гривень. Ці кошти юнак скерував на потреби Сил оборони – на придбання дрона, який через волонтерів передав військовим.

Загалом своїми сольними концертами вже задонатив понад 600 тисяч гривень та сотні окопних свічок для наших військовослужбовців,

– повідомив Козицький.

Максим Зарічний передав зароблені кошти на купівлю дрона / Максим Козицький

Також голова Львівської ОВА подякував Максимові за його добру справу та зазначав, що він є прикладом для багатьох дорослих.

Волонтерство – це важливо