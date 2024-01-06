Загальна сума, яку хлопець передав на ЗСУ, сягає кількох сотень тисяч гривень. Гроші хлопця вже допомогли військовим у протистоянні проти агресора.
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Волонтер з Херсонщини
Очільник Львівської ОВА розповів, що зараз Максим Зарічний з рідними мешкає на Яворівщині. Під час свят він колядував для мешканців Івано-Франківської громади. Йому вдалося зібрати 16 тисяч гривень. Ці кошти юнак скерував на потреби Сил оборони – на придбання дрона, який через волонтерів передав військовим.
Загалом своїми сольними концертами вже задонатив понад 600 тисяч гривень та сотні окопних свічок для наших військовослужбовців,
– повідомив Козицький.
Максим Зарічний передав зароблені кошти на купівлю дрона / Максим Козицький
Також голова Львівської ОВА подякував Максимові за його добру справу та зазначав, що він є прикладом для багатьох дорослих.
Волонтерство – це важливо
За 22 місяці повномасштабної війни Росії проти України благодійний фонд Сергія Притули вже зібрав понад 6 мільярдів гривень для допомоги українським захисникам. Завдяки пожертвам звичайних громадян вдалося передати на ЗСУ дрони, засоби зв'язку, оптичні прилади, транспорт, засоби тактичної медицини та інше.
Допомагають Україні й іноземці – у грудні легендарний волонтер Фумінорі Цучіко з Японії став святим Миколаєм для дітей у Харкові. Він також продав своє майно, щоб допомагати українцям. Чоловік відкрив у місті безплатне FuMi Caffe та утримує його за допомогою донатів.
- На початку грудня мати загиблого військового з Львівської області передала на ЗСУ 100 тисяч гривень з власних збережень. Завдяки цій пожертві придбали бус, який нині вже допомагає військовим.