Таку цифру в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу озвучив волонтер, засновник фонду Сергій Притула. Він наголосив, що до кінця війни волонтери продовжуватимуть допомагати військовим.

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"Річ у тім, що до кінця війни волонтери і будуть це робити (допомагати військовим – 24 Канал). Не буде такого дня, коли вийдуть військові і скажуть: "Хлопці, дівчата, волонтери, дякуємо, у нас все є", – сказав Притула.

Допомога військовим

За 22 місяці повномасштабної війни Росії проти України фонд Сергія Притули зібрав 6 мільярдів 277 мільйонів гривень. Як зазначив волонтер, це колосальна різниця у порівнянні з тим, які цифри були раніше.

"Зараз на тлі цифр, про які говорить міністр фінансів, це не виглядає величезною сумою, але я порівнюю такі бюджети не з державними, а з бюджетами за попередні роки. За 8 років АТО/ООС волонтер Сергій Притула зібрав 52 мільйони гривень. Фонд Притули за 22 місяці – 6 мільярдів 277 мільйонів. Це колосальна різниця", – відзначив він.

Зазначимо, днями міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю для видання Forbes розповів, що держава щодня витрачає на сектор безпеки та оборони 5 мільярдів гривень. Водночас посадовець додав, що не розуміє звідкіля у військових проблеми із забезпеченням.

"Я підозрюю, що навіть 5 мільярдів гривень на день може бути недостатньо, щоб закривати всі поточні та глобальні потреби Сил оборони кількістю понад 1 мільйон осіб", – припустив в інтерв'ю Притула.

Нагадаємо, фонд Сергія Притули, який був створений у 2020 році для освітніх та інклюзивних проєктів, наразі допомагає українським військовим. Зокрема, серед напрямків – дрони, засоби зв'язку, оптичні прилади, транспорт, засоби тактичної медицини та інше. Наприкінці 2023 року волонтер нагадав про масштабний збір "Рій помсти 2.0", завдяки якому планується придбати FPV-дрони різної модифікації.

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