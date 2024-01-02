Таку думку 24 Каналу висловив волонтер, засновник фонду Сергій Притула, зауваживши, що окупанти довгий час працювали для того, щоб виправдати війну перед Заходом. Через це велика кількість країн Європейського Союзу була пронизана "раковою хворобою російської пропаганди".

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Як змінився образ Росії у світі

Інформаційна політика росіян, корумпування політичних верхівок, фінансування маргіналів у різних країнах – все це робилося для того, щоб Європа змирилась з тим, що в Україні нібито немає громадянського суспільства, там правлять олігархи, а російськомовних начебто принижують. Але все відбулося абсолютно навпаки.

Потрібно віддати належне західним журналістам, які першими почали ці зміни. Вони "помножили на нуль" спроби російської пропаганди впливати на порядок денний у Європі. Понад 2 тисячі західних журналістів, які були в Україні на початку війни, на власні очі побачили звірства росіян і розповіли про них західній аудиторії,

– підкреслив Сергій Притула.

Відтак війна в Україні є дуже медійною, насиченою контентом, а швидкість передачі інформації надзвичайно велика. Через це за нею фактично можна спостерігати в онлайн-режимі. Світ здригнувся, коли все побачив, а образ росіянина, який існував раніше – кардинально змінився.

Це більше не смішні росіяни з ведмедями й балалайками, російським балетом, Достоєвським і горілкою. Це ґвалтівники, вбивці, злодії. Журналісти відкрили очі своїй аудиторії на цей факт. Навіть ті країни, де суспільство було проросійськи налаштоване, почали підтримувати Україну,

– додав Притула.

Як співпрацює Фонд з міжнародною аудиторією

Найперше ведеться робота з тими середовищами, які не підтримують Україну або поки вагаються. За словами волонтера, нераціонально витрачати час для того, щоб по кілька разів відвідувати тих, хто і так підтримує Україну.

Важливою подією для Фонду, яка відбулася у 2023 році, став візит латиноамериканських журналістів з приблизно 10 країн. Серед них були телеведучі, блогери, інфлюенсери.

Це дуже важливо, бо у цьому регіоні ми жахливо поступаємось росіянам у контексті дипломатичної, інформаційної діяльності. Варто говорити з людьми, які мають іншу версію подій, надавати їм аргументи, які важко заперечити. Це допомагає, бо люди повертаються у свої країни та спілкуються зі своєю аудиторією,

– зауважив Сергій Притула.

Він додав, що говорити зі світом потрібно постійно, бо інакше виникне вакуум, який одразу заповнять росіяни. Все, що пов'язано з комунікацією з урядовими та неурядовими структурами – Фонд робить. Практично щотижня його відвідують іноземні гості: дипломати, журналісти, громадські діячі, представники суспільства.

"Не всі вони можуть фінансово допомогти, але навіть якщо приходять, щоб просто почути інформацію – це теж дуже потрібно. Є міжурядова комунікація, військово-політичне керівництво, але також важливе громадянське суспільство, на яке сильно орієнтуються західні демократії", – підкреслив засновник фонду.

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