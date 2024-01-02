Такое мнение 24 Каналу выразил волонтер, основатель фонда Сергей Притула, отметив, что оккупанты долгое время работали для того, чтобы оправдать войну перед Западом. Поэтому большое количество стран Европейского Союза было пронизано "раковой болезнью российской пропаганды".

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Как изменился образ России в мире

Информационная политика россиян, коррумпирование политических верхушек, финансирование маргиналов в разных странах – все это делалось для того, чтобы Европа смирилась с тем, что в Украине якобы нет гражданского общества, там правят олигархи, а русскоязычных якобы унижают. Но все вышло совсем иначе.

Нужно отдать должное западным журналистам, которые первыми начали эти изменения. Они "умножили на ноль" попытки российской пропаганды влиять на повестку дня в Европе. Более 2 тысяч западных журналистов, которые были в Украине в начале войны, собственными глазами увидели зверства россиян и рассказали о них западной аудитории,

– подчеркнул Сергей Притула.

Следовательно, война в Украине очень медийная, насыщенная контентом, а скорость передачи информации чрезвычайно велика. Поэтому за ней фактически можно наблюдать в онлайн-режиме. Мир вздрогнул, когда все увидел, а образ россиянина, который существовал раньше, кардинально изменился.

Это больше не смешные россияне с медведями и балалайками, российским балетом, Достоевским и водкой. Это насильники, убийцы, воры. Журналисты открыли глаза своей аудитории на этот факт. Даже те страны, где общество было пророссийски настроено, начали поддерживать Украину,

– добавил Притула.

Как сотрудничает Фонд с международной аудиторией

В первую очередь, ведется работа с теми средами, которые не поддерживают Украину или пока колеблются. По словам волонтера, нерационально тратить время для того, чтобы по нескольку раз посещать тех, кто и так поддерживает Украину.

Важным событием для Фонда, которое состоялось в 2023 году, стал визит латиноамериканских журналистов из примерно 10 стран. Среди них были телеведущие, блоггеры, инфлюэнсеры.

Это очень важно, потому что в этом регионе мы ужасно уступаем россиянам в контексте дипломатической, информационной деятельности. Следует говорить с людьми, имеющими другую версию событий, предоставлять им аргументы, которые трудно отрицать. Это помогает, потому что люди возвращаются в свои страны и общаются со своей аудиторией,

– заметил Сергей Притула.

Он добавил, что говорить с миром нужно постоянно, иначе возникнет вакуум, который сразу заполнят россияне. Все, что связано с коммуникацией с правительственными и неправительственными структурами – Фонд делает. Практически еженедельно его посещают иностранные гости: дипломаты, журналисты, общественные деятели, представители общества.

"Не все они могут финансово помочь, но даже если приходят, чтобы просто услышать информацию – это тоже очень нужно. Есть межправительственная коммуникация, военно-политическое руководство, но также важно гражданское общество, на которое сильно ориентируются западные демократии", – подчеркнул основатель фонда.

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