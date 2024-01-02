Наразі Київ оговтується після ударів росіян. У Солом'янському районі приблизно о 8 ранку уламок російської ракети влучив на відстані 10 метрів від будинку, розповідає ведуча 24 Каналу Андріана Кучер. Багатоповерхівка зазнала значних пошкоджень, десятки квартир в ній повністю зруйновані.
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Все захиталось
В Києві 2 січня доволі холодна погода, і вранці жителі були змушені тікати з палаючого будинку в чому могли.
Російські окупанти у такий спосіб ще більше посилюють страждання людей, тероризуючи мирне населення саме взимку.
Так, за словами мешканки цього будинку, вона на початку восьмої прокинулась від того, що її квартира захиталась.
Зараз телевізор не працює, води немає, нічого немає. У темряві зібрала речі, які були. Палало четверте парадне, а живу в п'ятому. Коли я вийшла, рами (віконні – 24 Канал) висіли на деревах. Жах,
– розповіла вона.
На щастя, квартира жінки, яка є громадянкою Росії, не постраждала. За словами, ведучої 24 Каналу, росіяни вбивають і своїх, принаймні намагаються це зробити. Так само кожна людина, яка проживає на території України, неважливо у якому регіоні, є ціллю окупаційної армії.
Оперативно розгорнули штаб
Водночас біля будинку оперативно розгорнули штаб допомоги постраждалим людям, де усі мали можливість отримати насамперед медичну допомогу на місці, якщо не потребували госпіталізації.
Також люди мали можливість зігрітися, отримати теплий одяг, ковдри та оговтатися від трагедії, яка з ними трапилася.
Крім того, на місці працюють спеціалісти, які надають першу психологічну допомогу постраждалим.
Внаслідок атаки серед жителів будинку, на жаль, є жертви. Жінка похилого віку по дорозі до госпіталю померла від травм. Також рятувальники деблокували тіло другої жертви. Крім того, 49 людей постраждали, усі вони госпіталізовані та отримують медичну допомогу. Також рятувальники деблокували і врятували понад 100 жителів цього будинку в Солом'янському районі.
Що відомо про масовану атаку на Київ 2 січня
- Вранці 2 січня окупанти ударили, зокрема, по Києву. Пошкодження зазнав будинок у Солом'янському районі, який загорівся після влучання поруч з ним уламка ворожої ракети.
- Також у Подільському районі відбулось займання складської будівлі, площею 2000 квадратних метрів.
- Інші райони столиці також постраждали від російської атаки. Так, у Деснянському районі пожежа охопила супермаркет, у Дарницькому – зазнали пошкоджень нежитлові приміщення. У Печерському уламки впали на дах дев'ятиповерхівки та ще одного багатоповерхового будинку, а у Голосіївському – на відкриту територію.
- Водночас в Оболонському районі загорівся житловий будинок, у Святошинському – уламки пошкодили житлову забудову. У Подільському займання трапилось на території ринку. У Шевченківському – також зафіксовано падіння уламків.