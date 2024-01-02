Росіяни випустили по Україні купу ракет. Але, що цікаво, при цьому обстріляли й свої села – у Воронезькій області літак не втримав ракету, і вона впала просто посеред населеного пункту. Губернатор обіцяє компенсації, а російське міноборони проведе "розслідування".
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Який вигляд має будинок у Солом'янському районі Києва після обстрілу 2 січня
Там серйозні руйнування. На світлинах видно, що скла немає ніде, а із того, що колись було вікнами та балконами, валить дим.
Будинок на Солом'янці, зруйнований ракетним обстрілом / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу
Раніше на тлі цього будинку виступив Віталій Кличко. Мер столиці сказав, що ситуація складна.
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Українська ППО – 10 із 10: що відомо про атаку по Україні 2 січня
- Росіяни випустили різну зброю: крилаті ракети типу Х, аеробалістичні ракети "Кинджал", крилаті ракети "Калібр" тощо. А загалом атака почалася ще з ночі – тоді летіли "Шахеди".
- Українська ППО відбила більшість російського залізяччя, по деяких ракетах, як-от по "Кинджалах", збито всі 10 із 10 запущених.
- Це була одна з наймасованіших атак. Частково вона схожа на атаку 29 грудня. Росіяни запускають ракети з різних напрямків. Юрій Ігнат говорить, що з початком Нового року тривоги фактично не вщухають.
- На жаль, влучання все ж є. Найбільше постраждав житловий будинок на Солом'янці – там кількість постраждалих становить уже 49 осіб. Є двоє загиблих. У Київській області також загинуло двоє людей, є руйнування.
- Майже стільки ж постраждалих у Харкові – їх уже 52 людини, є один загиблий.
- Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати там людей. Допомагають і тваринкам — мережею ширяться кадри, як люди плачуть, побачивши своїх улюбленців цілими.
- У столиці були проблеми зі світлом, водою та інтернетом. Проблеми поступово вирішують.