Россияне выпустили по Украине кучу ракет. Но, что интересно, при этом обстреляли и свои деревни – в Воронежской области самолет не удержал ракету и она упала прямо посреди населенного пункта. Губернатор обещает компенсации, а российское минобороны проведет "расследование".

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Как выглядит здание в Соломенском районе Киева после обстрела 2 января

Там серьезные разрушения. На фотографиях видно, что стекла нет нигде, а из того, что когда-то было окнами и балконами, валит дым.

Дом на Соломенке, разрушенный ракетными обстрелами / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Ранее на фоне этого дома выступил Виталий Кличко. Мэр столицы сказал, что ситуация сложная.

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Украинская ПВО – 10 из 10: что известно об атаке по Украине 2 января

  • Россияне выпустили разное оружие: крылатые ракеты типа Х, аэробаллистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Калибр" и т.д. В целом атака началась еще с ночи – тогда летели "Шахеды".
  • Украинская ПВО отразила большинство российского железа, по некоторым ракетам, например по "Кинжалам", сбиты все 10 из 10 запущенных.
  • Это была одна из самых массированных атак. Частично она похожа на атаку 29 декабря. Россияне запускают ракеты с разных направлений. Юрий Игнат говорит, что с началом Нового года тревоги фактически не утихают.
  • К сожалению, попадания все же есть. Больше всего пострадал жилой дом на Соломенке – там количество пострадавших составляет уже 49 человек. Есть двое погибших. В Киевской области также погибли два человека, есть разрушения.
  • Почти столько же пострадавших в Харькове – их уже 52 человека, есть один погибший.
  • Спасатели продолжают разбирать завалы и искать там людей. Помогают и животным – по сети распространяются кадры, как люди плачут, увидев своих любимцев целыми.
  • В столице были проблемы со светом, водой и интернетом. Проблемы постепенно решают.