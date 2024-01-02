Россияне выпустили по Украине кучу ракет. Но, что интересно, при этом обстреляли и свои деревни – в Воронежской области самолет не удержал ракету и она упала прямо посреди населенного пункта. Губернатор обещает компенсации, а российское минобороны проведет "расследование".

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Как выглядит здание в Соломенском районе Киева после обстрела 2 января

Там серьезные разрушения. На фотографиях видно, что стекла нет нигде, а из того, что когда-то было окнами и балконами, валит дым.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Дом на Соломенке, разрушенный ракетными обстрелами / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Ранее на фоне этого дома выступил Виталий Кличко. Мэр столицы сказал, что ситуация сложная.

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