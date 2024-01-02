Повітряна тривога у Києві тривала майже 6 годин. За цей час ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка "Шахедів", а слідом за ними – крилаті ракети та "Кинджали".
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Наслідки атаки на столицю
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, що унаслідок масованої ракетної атаки в різних районах міста пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, АЗС, торговельні та складські приміщення, підприємства та автомобілі. Є потерпілі та загиблі.
Разом з екстреними службами правоохоронці одразу почали працювати в місцях падіння уламків від ворожих ракет.
Перші хвилини атаки на столицю: дивіться відео
Білошицький уточнив, що патрульні досі надають необхідну допомогу, допомагають розбирати завали, забезпечують безперешкодний проїзд спецтехніки, евакуюють та підтримують громадян.
Ра**сти не припиняють спроб будь-що зламати нас не тільки фізично, а й морально. Та неможливо вбити дух українця, який на своїй землі виборює своє. Дякую нашій протиповітряній обороні та всім Силам оборони,
– сказав він.
Головне про атаку 2 січня
- Вночі 2 січня ворог запустив по Україні майже сотню ракет – "Кинджали", Х-101/Х-555/Х-55, "Калібри". Але протиповітряна оборона знищила більшість з них – 72 повітряні цілі. Також з вечора 1 січня окупанти запустили по країні "Шахеди".
- Найбільше внаслідок обстрілу постраждали Київ та Харків. У столиці внаслідок атаки загнули 2 людини. Ще 48 постраждали.
- Натомість у Харкові 52 поранених, з них 6 дітей.