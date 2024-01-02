Воздушная тревога в Киеве длилась около 6 часов воздушной тревоги. За это время враг запустил на столицу Украины около полутора десятков "Шахедов", а вслед за ними – крылатые ракеты и "Кинжалы".
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Последствия атаки на столицу
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий рассказал, что в результате массированной ракетной атаки в разных районах города повреждены частные и многоквартирные дома, АЗС, торговые и складские помещения, предприятия и автомобили. Есть потерпевшие и погибшие.
Вместе с экстренными службами правоохранители сразу начали работать в местах падения обломков от вражеских ракет.
Первые минуты атаки на столицу: смотрите видео
Белошицкий уточнил, что патрульные до сих пор оказывают необходимую помощь, помогают разбирать завалы, обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники, эвакуируют и поддерживают граждан.
Ра**сты не прекращают попыток во что бы то ни стало сломать нас не только физически, но и морально. Но невозможно убить дух украинца, который на своей земле борется за свое. Спасибо нашей противовоздушной обороне и всем Силам обороны,
– сказал он.
Главное об атаке 2 января
- Ночью 2 января враг запустил по Украине около сотни ракет – "Кинжалы", Х-101/Х-555/Х-55, "Калибры". Но противовоздушная оборона уничтожила большинство из них – 72 воздушных целей. Также с вечера 1 января оккупанты запустили по стране "Шахеды".
- Больше всего в результате обстрела пострадали Киев и Харьков. В столице в результате атаки загнули 2 человека. Еще 48 пострадали.
- В Харькове 52 раненых, из них 6 детей.