В інтерв'ю Forbes міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що не розуміє, звідкіля у військових проблеми із забезпеченням. Він наголосив, що на оборонний і безпековий сектори щодня виділяють по 5 мільярдів гривень, передає 24 Канал.

Читайте також Реєстр військовозобов'язаних збільшено на 750 000 записів, – заступниця Умєрова

Всього мало б вистачати

Щоденно ми витрачаємо на сектор безпеки й оборони 5 мільярдів гривень. Протягом кожного дня війни. Хто ще виділяє? Кажуть, місцеві бюджети й органи місцевого самоврядування,

– почав він.

Марченко зазначив, що порахували їхню можливість на рік. Вона коливається у межах від 15 до 20 мільярдів гривень. Відтак, за його словами, якщо всі органи місцевого самоврядування, всі мери скинуться, то коштів вистачить на продовження 4 днів війни.

При всій повазі до волонтерів, жодні інші неурядові організації й близько не стоять з можливостями держави щодо забезпечення Збройних Сил,

– наголосив він.

Відповідні цифри Марченко навів, коли його спитали про те, чому наші військові повинні досі власником коштом купувати собі все необхідне та просити про допомогу волонтерів.

Марченко запевнив, що на військових складає має бути достатньо як спорядження, так і зброї. Відтак, він закликає питання щодо забезпечення захисників ставити конкретним виконавцям.

Мені важко коментувати речі, які я сам не розумію. Я сам не розумію, чому ми досі забезпечуємо в складчину військовослужбовців,

– зазначив міністр.

Тим часом командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський дав інтерв'ю. У ньому він зазначив, що наступний рік для наших захисників буде складнішим.

Ворог намагатиметься стримати ЗСУ

Він зазначив, що Сили оборони прагнуть звільнити території, а також закінчити бойові дії. Тим часом російські загарбники робитимуть все можливе і неможливе, щоб цього не сталося.

Ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали. Тому, як кажуть, нам – удачі, ну, а їм – вони свій вибір зробили. Тому я кажу, що рік буде важкий,

– пояснив Тарнавський.

Водночас він не відповів на питання, чи реально у 2024 році завершити війну. За словами Тарнавського, для України важливо не просто "завершити" війну, а й перемогти у ній.