Таку думку в інтерв'ю висловив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він пояснив, що українським військовим буде складніше, оскільки ворог робитиме усе можливе, аби стримати ЗСУ.
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Чому 2024 рік може бути складнішим
На думку Тарнавського, 2024 рік може бути важчим. Він пояснив, що Сили оборони прагнуть звільнити території й закінчити бойові дії, а окупанти робитимуть усе можливе, аби цього не допустити.
Ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали. Тому, як кажуть, нам – удачі, ну, а їм – вони свій вибір зробили. Тому я кажу, що рік буде важкий,
– пояснив Тарнавський.
Разом з тим, він не став відповідати на запитання, чи реально завершити війну в наступному році. Тарнавський пояснив, що для України важливо перемогти у війні, а не просто "завершити". За його словами, "закінчити війну" можна по-різному, проте не у всіх можливих сценаріях наша країна буде у вигідних умовах.
Яка наразі ситуація на полі бою
- Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Більша частина – у Донецькій та Луганській областях.
- Так, ворог намагається прорвати оборону на Куп'янському напрямку. На цій ділянці фронту наші захисники відбили 8 російських атак. Посилив атаки противник і на Лиманському напрямку.
- Втім основна увага окупантів зосереджена на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Так, росіяни не відмовилися від планів оточити Авдіївку. Ворог не зважає ні на значні втрати в особовому складі, ні в техніці.
- Окрім того, на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, однак зазнає втрат і не має успіху.