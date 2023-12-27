Такое мнение в интервью высказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он пояснил, что украинским военным будет сложнее, поскольку враг будет делать все возможное, чтобы сдержать ВСУ.

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Почему 2024 год может быть сложнее

По мнению Тарнавского, 2024 год может быть тяжелее. Он пояснил, что Силы обороны стремятся освободить территории и закончить боевые действия, а оккупанты будут делать все возможное, чтобы этого не допустить.

Мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выхода на наши границы, она будет еще сложнее. Враг об этом знает и будет творить все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили. Поэтому, как говорится, нам – удачи, ну, а им – они свой выбор сделали. Поэтому я говорю, что год будет тяжелый,

– объяснил Тарнавский.

Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос, реально ли завершить войну в следующем году. Тарнавский объяснил, что для Украины важно победить в войне, а не просто "завершить". По его словам, "окончить войну" можно по-разному, но не во всех возможных сценариях наша страна будет в выгодных условиях.

Какая ситуация сейчас на поле боя