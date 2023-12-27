Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, журналист Павел Казарин, отметив, что важно вести корректную информационную политику, чтобы украинское общество не было "в плену" сверхвысоких ожиданий. Это ответственность людей, к которым прислушиваются – политиков, госслужащих и других медийных персон.

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Украинское общество испытало определенное "похмелье"

Как подчеркнул Казарин, в течение 2023 года регулярно звучали заявления, что ВСУ вот-вот зайдут в Крым или же освободят азовское побережье и т.д. Это создало чрезвычайные ожидания, которые пока не сбылись. Они отрицательно повлияли на людей. Ведь многие надеялись, что еще немного – и будет победа Украины в войне.

Любые большие ожидания, которые не сбываются, вредны тем, что влекут за собой "похмелье". Иногда сильное. Мы это увидели в конце 2023 года. В прошлую зиму 2022 – 2023 годов мы входили в определенном ощущении эйфории. Что только зима и погода мешает ВСУ продвигаться дальше на Восток и Юг; что нужно дождаться тепла и т.п.

– сказал Казарин.

Лучше всех итоги 2023 года подвел главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он говорил об опасности того, что война превратится в позиционную. Украине до сих пор не хватает боеприпасов и оружия, которое могло бы быть "геймченджером".

Обратите внимание! В ноябре 2023 года издание The Economist опубликовало статью Валерия Залужного. Он проанализировал ситуацию на фронте и рассказал о серьезной угрозе.

Чего ждать от 2024 года

В 2024 году следует проводить ответственную информационную политику. Важно объяснить людям, что эта война – не спринт, а марафон. Нужно дальше усиленно работать и помогать Силам обороны Украины.

Если война и закончится в 2024 году, то не по нашему сценарию. Закончится так, как вам не понравится. Чтобы война закончилась так, как вам понравится, нужно готовиться, что в 2024 году не будет конца войны. Сейчас украинский тыл – не тыл воюющей страны. Он не исполняет всех ролей, которые обычно закреплены за тылом государства, находящегося в войне. Сейчас функцию тыла для украинской армии выполняет коллективный Запад,

– заметил Казарин.

Международные партнеры ежемесячно "вливают" в экономику Украины миллиарды долларов. Это помогает украинскому тылу практически не ощущать на себе войну, кроме воздушных тревог.

Параллельно в Украине нет дополнительного налога на войну, кроме "косметического" 1,5% сбора; тарифы не росли резко и ощутимо. А разницу между реальной стоимостью киловатта электроэнергии или кубометра газа и той, которую платит обычный украинец, покрывают деньги Запада.

Думаю, у кого-нибудь из наших зрителей может быть ощущение, что хуже не будет. Следует помнить, что хуже может быть всегда. Надо ценить то, что у нас есть. И стоит быть готовым, что этот "дождь" у нас надолго. Никто из нас – ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц или полгода – не вернется в 23 февраля 2022 года,

– рассказал Казарин.

Война в Украине: коротко