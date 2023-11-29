Про це 24 Каналу розповів волонтер, засновник Благодійного фонду Сергій Притула, зауваживши, що волонтерство базується на довірі. Але людина завжди має перевіряти, кому вона донатить. Це врятує від ризику попасти на шахраїв.

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Як росіяни пробують дискредитувати волонтерський рух

Як розповів Притула, кілька років тому Фонд родини Загорій робив дослідження на тему зловмисників у волонтерстві. Близько 10% людей, які дізнаються, що передали гроші шахраям, взагалі перестають донатити. А 18% – зменшують суму донату до рівня "якщо вкрадуть, то не шкода".

Це зменшує можливості для допомоги українській армії. На цьому "полі" активно працює Росія.

Росіяни дуже активно тут працюють. Вливають великі гроші, вкладаються в трафік, щоб підірвати довіру до українського волонтерського руху. Зрештою це відбивається на послабленні спроможностей бійців на передній лінії і не тільки,

– сказав Притула.

Дивіться розмову з Сергієм Притулою на ютубі 24 Каналу

Фонд Сергія Притули також зіштовхувався з аферистами. Деякі шахраї монтують різні відео від волонтерів та закликають кидати гроші їм на карточку. Вберегтися від цього просто – потрібно перевірити офіційні реквізити фондів.

Ми перетиналися зі спробами спекулювати на нашому бренді. Цього року заарештували чоловіка з Миколаєва, який монтував відео та видавав їх за спільні збори. Давав свою карточку. Впаяли йому 3 роки. Може, за цей час порозумнішає,

– підкреслив Притула.

Волонтерство в Україні: коротко