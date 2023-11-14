Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди".

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"Наші розвідники – очі та вуха Збройних сил. Ми не бачимо їхніх облич, але бачимо їхню роботу. Група "Гюрза" – це героїчні хлопці, які боронили Київ та звільняли Київську область. Вони першими вийшли на адміністративний кордон України під час звільнення Харківщини. А сьогодні дають гідну відсіч ворогу на Куп'янському напрямку", – повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний.

"Українська команда" передала Mitsubishi Pajero розвідникам з групи "Гюрза": дивіться відео

Розвідники отримали від волонтерів позашляховик Mitsubishi Pajero.

Впевнені, він допоможе нашим розвідникам ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя,

– наголосили в "Українській команді".

Раніше "Українська команда" передала автомобілі Mitsubishi Pajero стрілецькому батальйону "Карпатська Січ" імені Олега Куцина та Третій окремій штурмовій бригаді, колишньому полку спецпризначення "Азов".

Також повідомлялося, що "Українська команда" забезпечила розвідників з групи "Гюрза" сучасною зимовою формою найвищого 7-го рівня теплозахисту.