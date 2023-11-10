Цей вантаж призначений для багатодітних, малозабезпечених сімей з дітьми та переселенців. Про це повідомила у фейсбуці "Українська команда".

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"Українська команда" продовжує допомагати всім, хто постраждав від війни. Доставили в Україну цілу фуру гуманітарного вантажу, близько 20 тонн. Зокрема, дитяче харчування, шоколад, інші продукти, одяг, які допомогли зібрати наші французькі партнери з Doc4Ukraine. Незабаром допомогу отримають малозабезпечені, багатодітні сім’ї, родини переселенців та інші вразливі категорії", – повідомив волонтер "Української команди" Орест Криштафович.

Зараз вантаж розподіляється по регіонам, зазначили в "Українській команді".

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Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку війни надала допомогу військовим та цивільним більш ніж на чверть мільярда гривень. Це понад 1330 тонн вантажів, які отримали 265 тисяч українців на фронті і в тилу.

Також повідомлялося, що "Українська команда" оголосила збір на хотпаки для 50 тисяч бійців на передовій. Для цього потрібно зібрати 7 мільйонів гривень.