Про це повідомляє у фейсбуці "Українська команда". Детальніше про те, яку саме допомогу отримали українські захисники, читайте у матеріалі.

Дивіться також "Українська команда" вимагає скасувати постанову 953, яка може зупинити весь волонтерський рух

"Як сказав на днях Валерій Залужний, для змін у війні Україні потрібно багато дронів. "Українська команда" вже передала на передову близько 300 безпілотників. Черговий розвідувальний дрон Mavic 3T передали бійцям 67-ї Окремої механізованої бригади ДУК "Правий сектор". Цей дрон оснащений камерою та тепловізором. Тому наші хлопці можуть працювати, поки росіяни сплять", – заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

ДУК "Правий сектор" отримав допомогу від "Української команди": дивіться відео

Також волонтери забезпечили бійців 67-ї ОМБр наборами для обігріву. Загалом цієї зими планується обігріти такими хотпаками 50 тисяч бійців. Збір триває, повідомляють в "Українській команді".

Зверніть увагу! Детальнішу інформацію про те, як долучитися до збору, та реквізити можна знайти за посиланням.