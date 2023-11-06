Об этом сообщает в фейсбуке "Украинская команда". Подробнее о том, какую помощь получили украинские защитники, читайте в материале.

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"Как сказал на днях Валерий Залужный, для перемен в войне Украине нужно много дронов. "Украинская команда" уже передала на передовую около 300 беспилотников. Очередной разведывательный дрон Mavic 3T передали бойцам 67-й Отдельной механизированной бригады ДУК "Правый сектор". Этот дрон оснащен камерой и тепловизором. Поэтому наши ребята могут работать, пока россияне спят", – заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

ДУК "Правый сектор" получил помощь от "Украинской команды": смотрите видео

Также волонтеры обеспечили бойцов 67-й ОМБр наборами для обогрева. В общей сложности этой зимой планируется обогреть такими хотпаками 50 тысяч бойцов. Сбор продолжается, сообщают в "Украинской команде".

Обратите внимание! Более подробную информацию о том, как присоединиться к сбору, и реквизиты можно найти по ссылке.