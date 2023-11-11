У Рожнятівській селищній раді подякували волонтеркам та наголосили, що їх вчинок вартий наслідування. Пожертви роблять армію сильнішою.

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Пожертва пенсіонерок

Як зазначається, жителька Рожнятова, що на Прикарпатті, Людмила Скубрієва та її родичка з Києва Галина Гіль придбали два дрони-камікадзе для Збройних Сил України. Їм обом вдалося зібрати майже по двадцять тисяч гривень з кожної. Дрони вже відправляються на фронт допомагати нашим захисникам.

Дякуємо за такий значний внесок для наших воїнів! А нещадні до ворога "пташки" – дрони уже в дорозі до 10-ї ОГШБ "Едельвейс",

– заявили у селищній раді.

Дві пенсіонерки пожертвували збереження на ЗСУ / Рожнятівська селищна рада

Донати – це важливо