В Рожнятовском поселковом совете поблагодарили волонтеров и подчеркнули, что их поступок стоит подражания. Пожертвования делают армию сильнее.
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Пожертвование пенсионерок
Как отмечается, жительница Рожнятова, что на Прикарпатье, Людмила Скубриева и ее родственница из Киева Галина Гиль приобрели два дрона-камикадзе для Вооруженных Сил Украины. Им обоим удалось собрать почти по двадцать тысяч гривен с каждой. Дроны уже отправляются на фронт помогать нашим защитникам.
Спасибо за столь значительный вклад для наших воинов! А беспощадные к врагу "птички" – дроны уже в пути к 10 ОГШБ "Эдельвейс",
– заявили в поселковом совете.
Две пенсионерки пожертвовали сохранение на ВСУ / Рожнятовский поселковый совет
Донаты – это важно
- В Великобритании супруги собрали миллион гривен для украинцев с помощью раскладного стола и динамиков. Они вышли с ними на улицу и стали проводить митинги, включая сигналы воздушной тревоги и минуты молчания.
- Норвежская певица Astelle, родившаяся в Украине, приобрела два автомобиля для ВСУ. Денежные средства помогали собирать в селе Жовтанцы Львовской области, откуда родом девушка, а организовал все ее папа.
- Юный житель Кропивницкого Максим создал блокпост и начал волонтерить. На нем он просит проходящих или проезжающих мимо людей задонатить на ВСУ и сказать слово "паляница".