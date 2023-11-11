В Рожнятовском поселковом совете поблагодарили волонтеров и подчеркнули, что их поступок стоит подражания. Пожертвования делают армию сильнее.

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Пожертвование пенсионерок

Как отмечается, жительница Рожнятова, что на Прикарпатье, Людмила Скубриева и ее родственница из Киева Галина Гиль приобрели два дрона-камикадзе для Вооруженных Сил Украины. Им обоим удалось собрать почти по двадцать тысяч гривен с каждой. Дроны уже отправляются на фронт помогать нашим защитникам.

Спасибо за столь значительный вклад для наших воинов! А беспощадные к врагу "птички" – дроны уже в пути к 10 ОГШБ "Эдельвейс",

– заявили в поселковом совете.

Две пенсионерки пожертвовали сохранение на ВСУ / Рожнятовский поселковый совет

Донаты – это важно