Михаил и Карина Фирман проживают в Бирмингеме. Они каждую субботу проводят митинг в поддержку Украины.

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Как супруги помогают Украине

Супруги в начале своего активного волонтерства имели только раскладной стол и динамик. Фирманы вышли с ними на улицу и стали проводить митинги. Они начинают их с сигналов воздушной тревоги и минуты молчания.

Позже Михаил и Карина напечатали борды и взяли кредит, чтобы купить большую колонку. Также они создали в Facebook сообщество для украинцев, живущих в Бирмингеме. В 2022 году на День Независимости Украины митинг посетили 600 – 700 человек. На годовщину полномасштабной российско-украинской войны семья провела специальное мероприятие, на которое пришло 200 человек.

Фирманы собирают донаты для Украины и напоминают жителям Великобритании, что полномасштабная агрессия России против нашего государства продолжается. Они уже провели 100 митингов и собрали 23 500 фунтов стерлингов (1 128 000 гривен). Деньги уходят в Фонд Сергея Притулы. Часть средств передается 81-й отдельной аэромобильной бригаде в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В Великобритании супруги собирают деньги для Украины / Фото Михаила Фирмана



К слову, Михаил Фирман родился в Тернопольской области, а Карина – в столице Латвии. Женщина в 2012 году переехала в Великобританию. Там она познакомилась с Михаилом. У супругов есть трое детей: 6-летний Ричард, 9-летняя Виктория и 13-летняя Арина. Карина комбинирует свою учебу с воспитанием детей, а Михаил преподает строительство.

Как говорят сами Фирманы, они хотят, чтобы все в Украине, в том числе военные, чувствовали поддержку из-за границы. Также семья хочет, чтобы украинцы знали, что эта семья в Бирмингеме пытается делать все возможное и невозможное, чтобы приблизить нашу общую победу.

Семья Фирманов / Фото Михаила Фирмана



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