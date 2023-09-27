Максим из Кропивницкого собирает деньги на ВСУ с лета 2022 года. Он помог украинским воинам сначала приобрести боевую машину, а затем отремонтировать ее после вражеских обстрелов. Также юноша передает им медикаменты.
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Что рассказал юный волонтер
Парень создал блокпост "24 быка". На нем он просит проходящих или проезжающих мимо людей задонатить на ВСУ и сказать слово "паляница". Во время разговора с журналистами Максим объяснил свой поступок.
Я так думаю, что тяжело им (воинам ВСУ – 24 Канал) одним там быть. Не кончится так скоро война,
– сказал он.
Волонтер заявил, что его блокпост будет существовать до победы Украины над Россией и восстановления границ нашего государства. Максим назвал его в честь 24 областей Украины. По его словам, "быки сильны и области сильны".
Парень также признался, что хочет стать военным как его родственники. Он мечтает служить в "Азове".
9-летний школьник активно помогает ВСУ: смотрите видео
Местные дети сначала жертвовали Максиму свои карманные деньги, а затем начали ещё и помогать ему собирать средства для украинских защитников. Все собранные донаты школьники передают ВСУ, а военные дарят им трофеи с фронта. У Максима и его друзей есть подписаные флаги, гильзы, шевроны наших подразделений и даже вражеская каска.
Что сказали его родители
Родственники гордятся Максимом. Его мама сказала, что поначалу было тяжело.
Многие критиковали ребенка. Многие говорили, что не нужно, война, у ребенка должно быть детство, не погружать его в это,
– сказала она.
Как объяснила женщина, Максим не может стоять в стороне, потому что в их семье многие воюют. Эти дедушка, три родных дяди и друзья семьи.
Другие новости о волонтерах
- Недавно 82-летний гражданин Германии Райнгард Кляйне приобрел для ВСУ реанимобиль и собственноручно его пригнал в Киев. Этот автомобиль немец купил за собственные сбережения и еще доукомплектовал.
- Как сообщалось ранее, в Харькове волонтеры превратили гараж в мастерскую и начали производить перископы для украинских защитников. Они создали более 3000 устройств, спасающих жизнь наших воинов.
- Напомним, на Прикарпатье школьник разработал собственный дрон для ВСУ. После этого дети организовали благотворительную ярмарку, чтобы собрать средства на изготовление деталей.