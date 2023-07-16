Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Она объяснила, как можно поддержать разработчиков.
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Мастерская перископов
На первый взгляд это простая конструкция, состоящая из пластиковой канализационной трубы, "колена", зеркала и скотча. Но один такой перископ нуждается в немалом количестве точных расчетов.
"Например, с одним "коленом" надо сделать до 10 манипуляций", – рассказал волонтер Евгений Соколец.
В команде Павла работает до 10 человек, в том числе его братья и жена. Их работа стартовала с осени прошлого года и за это время волонтеры изготовили 3 тысячи перископов.
У них есть свои секреты, позволяющие сделать перископы безопасными. Ибо когда начинаются обстрелы, перископ разбивается и может быть ранение глаз, лица – от этого оберегают, маскируют и тщательно продумывают все,
– рассказала Черненко.
Особое внимание волонтеры уделяют окрашиванию перископов, чтобы они были незаметны. Нашли специальную антибликовую краску.
"Я беру окрашенные образцы, разбрасываю их на природе и смотрю, который менее заметен на фоне. Так я нашел идеальную формулу. Был случай, когда нужно было покрасить 300 перископов. Я начинал в 6 утра и заканчивал в 10 вечера", – поделился Павел Брегель.
Павел Брегель в своей мастерской перископов для военных / Фейсбук
Перед тем, как отдать перископы военным, волонтеры устраивают краш-тест. Первоначально украинские защитники заказывали несколько штук на пробу. А потом – целыми сотнями.
"Ребята из окопов смотрятся и снайпер может стрельнуть только в перископ, а если бы голову высовывали, то попали бы в нее. Есть небольшие, с которыми военные работают при зачистке населенных пунктов и могут наблюдать из-за зданий", – добавил волонтер Виктор Сарматицкий.
Так что такие "трубы" действительно спасают жизнь и харьковские волонтеры продолжат свою работу. Можно поддержать команду – все детали на странице в Фейсбуке Павла Брегеля.
Ситуация в Харьковской области: основные новости
- Бывшего главу СБУ в Харьковской области будут судить. Подозревают, что он в преддверии полномасштабного вторжения занимался саботажем. Если вину докажут, ему грозит пожизненное.
- Российские оккупанты активизировались в своих атаках на Купянско-Лиманском направлении. Таким образом они хотят выйти на левый берег реки Оскол. ВСУ были готовы к этому.
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