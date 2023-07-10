Именно их изготовлением занимаются волонтеры из Харькова. За последний год они сделали 60 тысяч квадратных метров маскировочных сеток. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Выполняют индивидуальные заказы военных

Маскировочные сетки позволяют скрыть от "глаз" врага не только технику, но и склады боеприпасов или оборудования, а также Stralink, которые обеспечивают связь.

Группа харьковских волонтеров плетет сетки с 2012 года. И хотя за последний год они сплели их достаточно много, считают, что этого недостаточно, ведь техники становится больше на фронте и она нуждается в защите. Кроме того, продолжается деоккупация украинских территорий, появляются новые линии обороны и объекты там также нуждаются в прикрытии.

Эти специалисты по плетению маскировочных сеток очень ответственно относятся к своей работе. Они плетут разные виды сеток, учитывая не только разные сезоны погоды, но и географию различных регионов, где эти сетки будут использовать.

Для маскировки нашей боевой техники – танков, БМП, БТР, а также блиндажей, окопов, складов боекомплектов – применяются сетки. Для их изготовления мы используем 5 – 6 маскировочных цветовых гамм, в соответствии с той или иной местностью, где этими сетками будут маскировать,

– отметил волонтер, военный эксперт Юрий Калгушкин.

Харьковский волонтер, военный эксперт Юрий Калгушкин / Скриншот 24 Канал

Волонтеры также выполняют индивидуальные заказы конкретных военных подразделений, которые работают на определенных участках фронта и используют конкретную технику.

Харьковские волонтеры плетут маскировочные сетки лучше натовских образцов: смотрите видео

Потребность в маскировочных сетках увеличилась

Кроме того, маскировочные сетки, сплетенные в Украине, отличаются от сеток натовского образца. Ведь маскировочные сетки от НАТО – стандартизированные и они достаточно хорошо видны врагу. Поэтому военные могут использовать их только на определенных объектах.

Армия стала гораздо больше, война стала в разы более интенсивной и потребность в маскировочных сетках увеличилась. В год мы сделали более 60 тысяч квадратных метров сеток. Но это очень мало. Хотим делать такой объем за квартал, а лучше за месяц, потому что потребности огромны,

– волонтер Борис Редин.

Волонтер из Харькова Борис Редин / Скриншот 24 Канал

Волонтеры очень нуждаются в поддержке. Так, нужны желающие плести маскировочные сетки. Кроме того, необходима финансовая помощь. Волонтеры работают в помещениях, за них нужно оплачивать коммунальные услуги. Поэтому желающие помочь харьковским волонтерам смогут найти необходимую информацию на странице Бориса Редина в фейсбуке.

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