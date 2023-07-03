Своей историей Екатерина охотно делится с журналистами, информирует 24 Канал. Она рассказала, как приняла решение стать капелланом.
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Работа без выходных
Через полтора месяца после начала полномасштабного вторжения Екатерина начала волонтерить. Вместе с командой ездила на деоккупированную Киевщину, в частности, побывала в Буче и Бородянке сразу после их освобождения.
"Мы просто были в шоке, как и вся Украина. Начали волонтерить, принимать беженцев, оказывать им помощь, просто моральную и духовную поддержку", – рассказала женщина.
Так, более года Екатерина координирует работу гуманитарного штаба в родном Луцке. Закрывает нужды военных: ищет турникеты, рюкзаки для парамедиков и многое другое. Без выходных общается с волонтерами из других стран. Вдохновившись этой работой, женщина решила, что готова оказывать духовную поддержку. Поэтому присоединилась к корпусу военных капелланов.
Часто с позиций звонят, пишут и мы просто переписываемся. Очень часто просят: помолитесь, нас очень сильно кроют артиллерией. Или пишут: спасибо за ваши молитвы. Мы являемся тылом, ждем, любим. Мы позаботимся о ваших семьях. Только вы держитесь,
– обращалась к военным Екатерина.
Решение стать капелланом
Корпус военных капелланов является структурным подразделением Христианской спасательной службы. Там Екатерина прошла соответствующую подготовку и получила сертификат. Она может ездить на фронт, не вступая в ряды ВСУ.
"Моя причина – пятеро детей. Я не могу подписать контракт и полностью принадлежать армии, потому что первая моя миссия – быть матерью. Также причина, если в ступаю в ВСУ, я уже не могу волонтерить", – объяснила героиня.
Впрочем, Екатерина часто ездит "на ноль", где помогает как военным, так и гражданским. Уверяет, имеет надежную охрану и откровенной опасности себя не подвергает. Потому что помнит – дома ее ждет большая семья.
Мама пятерых детей
Все свое свободное время Екатерина посвящает семье. Вместе с мужем она воспитывает пятерых детей, двое из которых приемные. Младшего Луку женщина родила в первый день полномасштабного вторжения. Помнит, это было после первых шести ракет, выпущенных по городу. Сейчас Лука уже сделал свои первые шаги и радует свою отважную маму искренней улыбкой.
Екатерина вместе с сыном Лукой/ insider-media
"Мы его называем Лучик. Он постоянно улыбается. Очень спокойный ребенок. Не знаю, в кого он ушел. Он очень положительный, спокойный. Люди называли его дитя войны, а мы называем дитя мира – для меня это принципиально", – добавила Екатерина.
Истории волонтеров: последние новости
- Волонтеры из Харьковской области помогают украинским защитникам с реабилитацией, привлекая к этому лошадей. На иппотерапию военные приходят вместе со своими семьями. Общение с лошадьми оказывает положительное влияние на психологическое состояние.
- Британец Диабло Деленфер стал волонтером в Украине. Он хотел присоединиться к рядам ВСУ, но из-за травм его не взяли. Поэтому мужчина вместе со своей собакой Дизелем, которую нашел на фронте, помогает военным.
- Сергей Притула передал бронетранспортеры Spartan военным, воюющим в Донецкой области. На их закупку мужчина еще в прошлом году объявлял отдельный сбор, который был закрыт за рекордные два дня. На днях представители фонда ездили на фронт, чтобы лично узнать как работает техника.