С первых недель полномасштабного вторжения до ноября прошлого года Херсон был под контролем российских захватчиков. Однако 8 месяцев оккупации, последующие обстрелы города и другие зверства россиян не изменили отношение некоторых жителей этого областного центра к врагу.
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Собственно, это понятно из видео, которое распространил Семен Турута, основатель общественной организации "Мечта свободных людей".
Херсонская пенсионерка не скрывает любви к России
На ролике слышно, что пенсионерка сперва не без претензии интересуется у волонтеров "почему же" они помогают херсонцам. На это один из них отвечает, что хочет в целом помогать Украине.
Тогда и эта дама пожилого возраста заявила о симпатии к стране-террористу, нанесшей немало бед ее городу. Потом она взяла гуманитарную помощь в виде питьевой воды, которую дали эти же волонтеры, и куда-то ушла.
Я Украину не люблю, больше люблю Россию,
– несколько раз повторила пенсионерка.
В Херсоне женщина заявила, что ей нравится Россия: смотрите видео
Стоит сказать, что в Херсоне сейчас крайне плохая ситуация с питьевой водой после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Однако, очевидно, у этой пенсионерки есть определенные трудности с пониманием причинно-следственных связей, если она хвалит ту страну, которая лишает ее элементарных средств к существованию, да еще недовольна украинскими волонтерами, желающими ей помочь.
Обстрелы Херсона: последнее
Враг каждый день обстреливает этот город с помощью, в частности, артиллерии. И это реальный "русский мир", который почему-то упорно игнорируют его поклонники.
- 1 июля оккупанты ударили снарядом по жилому дому, из-за чего были ранены женщина и двое детей.
- 2 июля захватчики также атаковали жилищный сектор, в результате чего было повреждено кафе, аптека и был ранен по меньшей мере один мужчина.