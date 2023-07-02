С первых недель полномасштабного вторжения до ноября прошлого года Херсон был под контролем российских захватчиков. Однако 8 месяцев оккупации, последующие обстрелы города и другие зверства россиян не изменили отношение некоторых жителей этого областного центра к врагу.

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Собственно, это понятно из видео, которое распространил Семен Турута, основатель общественной организации "Мечта свободных людей".

Херсонская пенсионерка не скрывает любви к России

На ролике слышно, что пенсионерка сперва не без претензии интересуется у волонтеров "почему же" они помогают херсонцам. На это один из них отвечает, что хочет в целом помогать Украине.

Тогда и эта дама пожилого возраста заявила о симпатии к стране-террористу, нанесшей немало бед ее городу. Потом она взяла гуманитарную помощь в виде питьевой воды, которую дали эти же волонтеры, и куда-то ушла.

Я Украину не люблю, больше люблю Россию,

– несколько раз повторила пенсионерка.

В Херсоне женщина заявила, что ей нравится Россия: смотрите видео

Важно! На этом видео видна также другая пенсионерка, которая искренне благодарит волонтеров после того, как они дали ей помощь.

Стоит сказать, что в Херсоне сейчас крайне плохая ситуация с питьевой водой после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Однако, очевидно, у этой пенсионерки есть определенные трудности с пониманием причинно-следственных связей, если она хвалит ту страну, которая лишает ее элементарных средств к существованию, да еще недовольна украинскими волонтерами, желающими ей помочь.

Обстрелы Херсона: последнее

Враг каждый день обстреливает этот город с помощью, в частности, артиллерии. И это реальный "русский мир", который почему-то упорно игнорируют его поклонники.