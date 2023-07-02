Від перших тижнів повномасштабного вторгнення і до листопада минулого року Херсон був під контролем російських загарбників. Однак 8 місяців окупації, подальші обстріли міста та інші звірства росіян не змінили ставлення певних жителів цього обласного центру до ворога.
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Власне, це зрозуміло з відео, що поширив, Семен Турута, засновник громадської організації "Мрія вільних людей".
Херсонська пенсіонерка не приховує любові до Росії
На ролику чути, що пенсіонерка спершу не без претензії цікавиться у волонтерів "чому ж" вони допомагають херсонцям. На це один з них відповідає, що хоче загалом допомагати Україні.
Тоді й ця пані літнього віку заявила про симпатію до країни-терористки, що завдала чимало бід її місту. Потім вона взяла гуманітарну допомогу у вигляді питної води, що їй дали ці ж волонтери, й кудись пішла.
Я Україну не люблю, більше люблю Росію,
– декілька разів повторила пенсіонерка.
У Херсоні жінка заявила, що їй подобається Росія: дивіться відео Турути
Варто сказати, що в Херсоні зараз вкрай погана ситуація з питною водою після підриву окупантами Каховської ГЕС. Однак, вочевидь, у цієї пенсіонерки є певні труднощі з розумінням причинно-наслідкових зв'язків, якщо вона хвалить ту країну, яка позбавляє її елементарних засобів для існування, та ще й невдоволена українськими волонтерами, що бажають їй допомогти.
Обстріли Херсона: останнє
Ворог щодня обстрілює це місто за допомогою, зокрема, артилерії. І це реальний "руський мір", який чомусь вперто ігнорують його прихильники.
- 1 липня окупанти вдарили снарядом по житловому будинку, через що було поранено жінку та двох дітей.
- 2 липня загарбники також атакували житловий сектор, внаслідок чого було пошкоджено кафе, аптеку й було поранено щонайменше одного чоловіка.