Від перших тижнів повномасштабного вторгнення і до листопада минулого року Херсон був під контролем російських загарбників. Однак 8 місяців окупації, подальші обстріли міста та інші звірства росіян не змінили ставлення певних жителів цього обласного центру до ворога.

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Власне, це зрозуміло з відео, що поширив, Семен Турута, засновник громадської організації "Мрія вільних людей".

Херсонська пенсіонерка не приховує любові до Росії

На ролику чути, що пенсіонерка спершу не без претензії цікавиться у волонтерів "чому ж" вони допомагають херсонцям. На це один з них відповідає, що хоче загалом допомагати Україні.

Тоді й ця пані літнього віку заявила про симпатію до країни-терористки, що завдала чимало бід її місту. Потім вона взяла гуманітарну допомогу у вигляді питної води, що їй дали ці ж волонтери, й кудись пішла.

Я Україну не люблю, більше люблю Росію,

– декілька разів повторила пенсіонерка.

У Херсоні жінка заявила, що їй подобається Росія: дивіться відео Турути

Важливо! На цьому відео видно також іншу пенсіонерку, що щиро дякує волонтерам після того, як вони дали їй допомогу.

Варто сказати, що в Херсоні зараз вкрай погана ситуація з питною водою після підриву окупантами Каховської ГЕС. Однак, вочевидь, у цієї пенсіонерки є певні труднощі з розумінням причинно-наслідкових зв'язків, якщо вона хвалить ту країну, яка позбавляє її елементарних засобів для існування, та ще й невдоволена українськими волонтерами, що бажають їй допомогти.

Обстріли Херсона: останнє

Ворог щодня обстрілює це місто за допомогою, зокрема, артилерії. І це реальний "руський мір", який чомусь вперто ігнорують його прихильники.