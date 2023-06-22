Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Притула – волонтер и основатель одноименного фонда. Недавно его волонтерский фонд ездил в военные на Донбассе, чтобы узнать, насколько эффективно работает переданная техника.

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Что говорят военные о "Спартанах"

В начале марта первые 24 бронетранспортера Spartan прибыли в Украину. Сейчас эти машины воюют в Донецкой области.

"Общее впечатление такое, что ребята очень довольны" – пересказал Притула отзывы военных.

Преимущество "Спартана" в том, что он маленький и маневренный. Поэтому его можно использовать как для наступательных действий, так и для эвакуации раненых.

Лично для меня, история с покупкой "Спартанов" – это еще один успешный кейс, который доказывает, что для украинцев нет ничего невозможного, когда наша армия просит нас о помощи,

– убежден волонтер.

Сергей Притула об эффективности БТР Spartan: смотрите видео

Как фонд Приюта закупал бронетранспортеры

В начале ноября 2022 года Притула объявил сбор на 50 "Спартанов". Украинцы собрали 236 миллионов гривен за рекордные два дня.

Однако после того, как из Украины законтрактовали небольшие партии "Спартанов", на британском рынке оружия произошло существенное оживление. Активизировались крупные компании, пытавшиеся перекупить бронетранспортеры, чтобы впоследствии продать их подороже.

При этом Фонд Притулы объявил, что планирует передать военным 101 бронетранспортер 8 различных видов. Среди них:

FV103 Spartan – бронетранспортер для перевозки личного состава;

Samaritan – бронированная гусеничная эвакуационная машина;

Sultan – бронированная гусеничная командная машина;

Stormer – бронированная гусеничная машина под установку зенитной системы;

Shielder – бронированная гусеничная машина для подвоза боекомплекта, личного состава установки противотанковых ракетных комплексов;

FV432 Bulldog – бронетранспортер для перевозки личного состава;

FV434 – бронированная гусеничная машина с краном для ремонта и эвакуации;

Samson – бронированная гусеничная машина для эвакуации бронетехники.

Из-за непредвиденных изменений в ценах на технику Притула пообещал показать всю документацию сбора, как только все БТРы пересекут украинскую границу.

Какие еще проекты реализовал фонд