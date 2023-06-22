Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, основатель фонда Сергей Притула. Волонтеры вдохновились словами Уинстона Черчилля о том, что нужно бить врага на суше, в небе и воде.

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На что собирает фонд Притулы

Необходимую сумму волонтеры планируют собрать за неделю. Фонд Сергея Притулы хочет приобрести 7 бортов БПЛА EOS, которые могут совершать глубокое проникновение в тыл врага. EOS корректируют ведение работы дальнобойной артиллерии, в том числе с РСЗО HIMARS.

Также фонд вместе с военной школой "Бориветер" открыли совместную школу по подготовке операторов FPV дронов. Они снабжают FPV дронами людей, которые проходят трехнедельные курсы операторов и возвращаются в боевые отряды. Поэтому нужно купить еще 1000 таких дронов, а также сопроводительную номенклатуру.

На фронте всегда есть потребность в транспорте, в частности, в грузовиках. Мы нашли 30 милитарно заточенных грузовиков IVECO,

– отметил волонтер.

Подразделения Сил обороны попросили обеспечить их небольшими, маневровыми и скоростными лодками для преодоления водных помех. Необходимо 20 таких катеров.

"Эти лодки помогут оперативно преодолеть водные препятствия для перебрасывания личного состава в подразделения для выполнения боевых задач. Это точно не для обороны. Это вперед-вперед ", – сказал Притула.

Детали нового масштабного сбора фонда Сергея Притулы: смотрите видео

Присоединяйтесь к сбору

Как подчеркнул волонтер, каждый из этих пунктов не тянет на понятие мегазбора. Люди привыкли, что фонд Притулы покупает нечто невероятное. Однако, если сложить все эти запросы в кучу, получается очень большая сумма и она перевалила за 100 миллионов гривен.

"Я верю, что все удастся и приглашаю всех присоединиться к этому мегазбору. Как говорят у нас в Украине, доночу и вас приглашаю ", – добавил Притула.

Присоединяйтесь к сбору! Фонд Сергея Притулы запустил новый мегазбор "ДОСТАНЕМ ВРАГА ВЕЗДЕ". Волонтеры собирают на снаряжение, которое будет помогать избивать российских оккупантов повсюду.

ПриватБанк: https://bit.ly/pf-megazbir

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/6agonEmhdX

Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

Другие реквизиты: https://prytulafoundation.org/ru/donation

Что известно о деятельности фонда Сергея Притулы