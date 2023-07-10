Саме їх виготовленням займаються волонтери з Харкова. За останній рік вони зробили 60 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.
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Виконують індивідуальні замовлення військових
Маскувальні сітки дозволяють приховати від "очей" ворога не тільки техніку, але й склади боєприпасів чи обладнання, а також зокрема Stralink, які забезпечують зв'язок.
Група харківських волонтерів плете сітки з 2012 року. І хоча за останній рік вони сплели доволі багато сіток, вважають, що цього недостатньо, адже техніки стає більше на фронті й вона потребує захисту. Крім того, триває деокупація українських територій, з'являються нові лінії оборони й об'єкти там також потребують прикриття.
Ці спеціалісти з плетіння маскувальних сіток дуже відповідально ставляться до своєї роботи. Вони плетуть різні види сіток, враховуючи не тільки різні сезони погоди, але й географію різноманітних регіонів, де ці сітки будуть використовувати.
Для маскування нашої бойової техніки – танків, БМП, БТР, а також бліндажів, окопів, складів боєкомплектів – використовуються сітки. Для виготовлення сіток ми застосовуємо 5 – 6 маскувальних кольорових гам, відповідно до тієї чи іншої місцевості, де цими сітками будуть маскувати,
– зазначив волонтер, військовий експерт Юрій Калгушкін.
Харківський волонтер, військовий експерт Юрій Калгушкін / Скриншот 24 Канал
Волонтери також виконують індивідуальні замовлення конкретних військових підрозділів, які працюють на певних ділянках фронту та застосовують конкретну техніку.
Харківські волонтери плетуть маскувальні сітки кращі за натівські зразки: дивіться відео
Потреба в маскувальних сітках збільшилась
Крім того, маскувальні сітки, які сплетені в Україні відрізняються від сіток натівського зразка. Адже маскувальні сітки від НАТО – стандартизовані і їх доволі добре видно ворогу. Тому військові можуть їх використовувати тільки на певних об'єктах.
Армія стала набагато більша, війна стала в рази інтенсивніша і потреба в маскувальних сітках збільшилась. За рік ми зробили понад 60 тисяч квадратних метрів сіток. Але це дуже мало. Хочемо робити такий обсяг за квартал, а краще за місяць, тому що потреби величезні,
– волонтер Борис Редін.
Волонтер з Харкова Борис Редін / Скриншот 24 Канал
Більше про волонтерство під час війни
- На Харківщині – у селі Коротичі – волонтери створили центр іпотерапії. В ньому військові, які постраждали на війні, отримують реабілітацію, спілкуючись з конями. Деякі відвідують центр разом зі своїми родинами та покращують у контакті з тваринами свій психологічний стан.
- Волонтерський штаб "Українська команда" підбив підсумки своєї робити. За час свого існування "Українська команда" доставила на передову, у військові підрозділи та госпіталі, переселенцям та мешканцям регіонів, постраждалих від воєнних дій, 1 мільйон кілограмів вантажів. Допомогу від волонтерів отримали 200 тисяч людей, а загальна вартість цієї допомоги становить 200 мільйонів гривень.