Саме їх виготовленням займаються волонтери з Харкова. За останній рік вони зробили 60 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Виконують індивідуальні замовлення військових

Маскувальні сітки дозволяють приховати від "очей" ворога не тільки техніку, але й склади боєприпасів чи обладнання, а також зокрема Stralink, які забезпечують зв'язок.

Група харківських волонтерів плете сітки з 2012 року. І хоча за останній рік вони сплели доволі багато сіток, вважають, що цього недостатньо, адже техніки стає більше на фронті й вона потребує захисту. Крім того, триває деокупація українських територій, з'являються нові лінії оборони й об'єкти там також потребують прикриття.

Ці спеціалісти з плетіння маскувальних сіток дуже відповідально ставляться до своєї роботи. Вони плетуть різні види сіток, враховуючи не тільки різні сезони погоди, але й географію різноманітних регіонів, де ці сітки будуть використовувати.

Для маскування нашої бойової техніки – танків, БМП, БТР, а також бліндажів, окопів, складів боєкомплектів – використовуються сітки. Для виготовлення сіток ми застосовуємо 5 – 6 маскувальних кольорових гам, відповідно до тієї чи іншої місцевості, де цими сітками будуть маскувати,

– зазначив волонтер, військовий експерт Юрій Калгушкін.

Харківський волонтер, військовий експерт Юрій Калгушкін / Скриншот 24 Канал

Волонтери також виконують індивідуальні замовлення конкретних військових підрозділів, які працюють на певних ділянках фронту та застосовують конкретну техніку.

Харківські волонтери плетуть маскувальні сітки кращі за натівські зразки: дивіться відео

Потреба в маскувальних сітках збільшилась

Крім того, маскувальні сітки, які сплетені в Україні відрізняються від сіток натівського зразка. Адже маскувальні сітки від НАТО – стандартизовані і їх доволі добре видно ворогу. Тому військові можуть їх використовувати тільки на певних об'єктах.

Армія стала набагато більша, війна стала в рази інтенсивніша і потреба в маскувальних сітках збільшилась. За рік ми зробили понад 60 тисяч квадратних метрів сіток. Але це дуже мало. Хочемо робити такий обсяг за квартал, а краще за місяць, тому що потреби величезні,

– волонтер Борис Редін.

Волонтер з Харкова Борис Редін / Скриншот 24 Канал

Волонтери дуже потребують підтримки. Так, потрібні ті, хто бажає плести маскувальні сітки. Крім того, потрібна фінансова допомога. Волонтери працюють в приміщеннях, за них потрібно сплачувати комунальні послуги. Тому, ті, хто бажає допомогти харківським волонтерам, зможуть знайти необхідну інформацію на сторінці Бориса Редіна у фейсбуці.

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