Добраться до села, расположенного на границе с Россией, практически невозможно, ведь эта территория очень опасна. Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, Уды почти полностью разбитое село и в нем не осталось ни одного жителя.
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Каждый день наносят удары
Уды в отличие от небольших сел в Харьковской области, которые тоже полностью разрушены, было довольно большим. До войны в нем проживало более полутора тысяч человек. К тому же это село с большой историей.
Удам – более 300 лет. В селе было уникальное здание – школа 1910 года постройки. Но она была уничтожена несколькими прицельными ударами врага.
Село стерто с лица земли почти на 70 – 80%. В Удах не осталось ни одного домовладения, которое не пострадало бы от обстрелов,
– отметил староста пограничного Удянского округа Сергей Столяренко.
Староста пограничного Удянского округа Сергей Столяренко / Скриншот с видео
Он добавил, что сейчас по селу почти каждый день наносятся удары с территории страны-агрессора. Поэтому в селе ни один человек не проживает.
На Харьковщине пограничное село почти полностью разрушено: смотрите видео
Восстановление только после победы Украины
Село Уды было освобождено от оккупантов в июне прошлого года. Но даже через год речь не идет о его восстановлении из-за постоянных обстрелов России. Кроме того, территория села заминирована и засыпана минами – "лепестками".
"Поэтому о возобновлении села и возвращении жителей можно будет говорить только после победы Украины в войне", – сообщила Анна Черненко.
Враг продолжает обстреливать Харьковскую область
- Оккупанты 6 июля обстреляли железнодорожную станцию "Одноробовка" Богодуховского района Харьковской области. В результате артиллерийского обстрела произошло возгорание здания вокзала станции и от нее ничего не осталось.
- Ранее 4 июля враг обстрелял город Первомайское в Харьковской области. Россияне ударили вблизи жилого дома. Из-за обстрела получили ранения 43 человека, среди них 12 детей. В результате атаки были повреждены 8 домов и 8 автомобилей на парковке.
- Также оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок в Харьковской области с ПТКР "Корнет". По сообщению Харьковской ОВА, погибли 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами и проживали в Золочеве.