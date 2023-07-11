Добраться до села, расположенного на границе с Россией, практически невозможно, ведь эта территория очень опасна. Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, Уды почти полностью разбитое село и в нем не осталось ни одного жителя.

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Каждый день наносят удары

Уды в отличие от небольших сел в Харьковской области, которые тоже полностью разрушены, было довольно большим. До войны в нем проживало более полутора тысяч человек. К тому же это село с большой историей.

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Удам – более 300 лет. В селе было уникальное здание – школа 1910 года постройки. Но она была уничтожена несколькими прицельными ударами врага.

Село стерто с лица земли почти на 70 – 80%. В Удах не осталось ни одного домовладения, которое не пострадало бы от обстрелов,

– отметил староста пограничного Удянского округа Сергей Столяренко.



Староста пограничного Удянского округа Сергей Столяренко / Скриншот с видео

Он добавил, что сейчас по селу почти каждый день наносятся удары с территории страны-агрессора. Поэтому в селе ни один человек не проживает.

На Харьковщине пограничное село почти полностью разрушено: смотрите видео

Восстановление только после победы Украины

Село Уды было освобождено от оккупантов в июне прошлого года. Но даже через год речь не идет о его восстановлении из-за постоянных обстрелов России. Кроме того, территория села заминирована и засыпана минами – "лепестками".

"Поэтому о возобновлении села и возвращении жителей можно будет говорить только после победы Украины в войне", – сообщила Анна Черненко.

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