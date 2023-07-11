Дістатися до села, яке розташоване на кордоні з Росією, практично неможливо, адже ця територія є дуже небезпечною. Уди майже повністю розбите село і в ньому не залишилось жодного жителя. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.
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Кожного дня завдають ударів
Уди на відміну від невеличких сіл на Харківщині, які теж є повністю зруйнованими, було доволі великим. До війни в ньому проживало понад півтори тисячі людей. До того ж це село з великою історією.
Удам – понад 300 років. В селі була унікальна будівля – школа 1910 року будування. Але вона була знищена кількома прицільними ударами ворога.
Село стерто з лиця землі майже на 70 – 80%. В Удах не залишилось жодного домовласництва, яке б не постраждало від обстрілів,
– зазначив староста прикордонного Удянського округу Сергій Столяренко.
Староста прикордонного Удянського округу Сергій Столяренко – Скриншот 24 Канал
Він додав, що зараз по селу майже кожного дня завдаються удари з території країни-агресора. Тому в селі не проживає жодна людина.
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Відновлення тільки після перемоги України
Село Уди було звільнено від окупантів у червні минулого роки. Але навіть за рік не йдеться про його відновлення через постійні обстріли Росії. Крім того, територія села замінована та засипана мінами – "пелюстками".
"Тому про відновлення села та повернення жителів можна буде говорити тільки після перемоги України у війні", – повідомила Анна Черненко.
Ворог продовжує обстрілювати Харківщину
- Окупанти 6 липня обстріляли залізничну станцію "Одноробівка" Богодухівського району у Харківській області. Внаслідок артилерійського обстрілу відбулось загоряння будови вокзалу станції і від неї нічого не залишилось.
- Раніше 4 липня ворог обстріляв місто Первомайське на Харківщині. Росіяни влучили поблизу житлового будинку. Через удар отримали поранення 43 особи, серед них 12 дітей. Внаслідок обстрілу були пошкодженні 8 будинків та 8 автівок на парковці.
- Також окупанти обстріляли село Гур'їв Козачок на Харківщині із ПТКР "Корнет". За повідомленням Харківської ОВА, загинули 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами та мешкали у Золочеві.