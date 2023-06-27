Как отметила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, еще в ноябре 2022 дорожные работники ремонтировали разрывы путей. Протяженность участков – около 270 километров, при этом на них было 135 больших разрывов.
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В некоторых местах не было больших рельсов, были воронки и серьезные повреждения. Их тогда демонтировали и заменили. Железнодорожники не просто быстро ремонтируют железнодорожную дорогу, чтобы запустить как можно скорее поезда, доставку гуманитарной помощи и транспортное сообщение, а проводят большую работу по капитальному ремонту. Это делают очень активно.
У нас повреждение, там попадания снарядов очень много. Мы все эти рельсы уже заменили. Все обеспечили. Теперь в тех местах, где их заменили, варим, восстанавливаем окончательно,
– отметил дорожный мастер Шахин Азимов.
Ждут деоккупации территорий
Железнодорожники рассказывают, что ждут дальнейшего освобождения оккупированных территорий, чтобы сразу возобновлять сообщение. При этом есть проблема с материалами, ведь рельсы изготовляли на Азовстали. Однако дорожные работники материалы находят и продолжают ремонты.
"Будем идти за военными. Они впереди, мы будем дальше восстанавливать путь, сообщение, мосты. Будем восстанавливать впереди участки, которые освободят, чтобы люди вернулись восстановить всю нашу Украину", – сказал заместитель начальника Изюмской дистанции колеи Виталий Ключеров.
Большинство из этих дорожных работников пережили оккупацию. Многие потеряли дома. Но сейчас они отстраивают как собственное жилье, так и чинят железную дорогу для украинцев.
Что происходит на Харьковщине
- Ночью 24 июня в Харькове раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами С-300. Одна ракета попала в землю в промышленной зоне и повредила автомобили. Вторая – повредила газовую трубу. В результате атаки выбиты окна и был пожар.
- Оккупанты 17 июня ударили по селу Гурьев Казачок на Харьковщине. Россияне попали по автомобилю. В результате погибли двое волонтеров.
- Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявлял, что в области могут провести принудительную эвакуацию мирного населения. Все из-за постоянных обстрелов оккупантов.