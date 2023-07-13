В частности, по данным следствия, подозреваемый организовал попытку отстранить главу Харьковской ОГА (сейчас – ОВА) от выполнения своих обязанностей и занимался другой подрывной деятельностью против Украины. Если вину докажут – ему грозит пожизненное.

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Государственное бюро расследований не называет имени экс-чиновника, однако именно Роман Дудин с 2020 года по 2022 год возглавлял СБУ в Харьковской области. 29 мая Владимир Зеленский уволил его с должности.

Что известно о деятельности экс-руководителя СБУ в Харьковской области

Государственное бюро расследований сообщило, что направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

ГБР расследование завершило еще в марте 2023 года, однако сторона защиты ознакомилась с материалами дела и затягивала процесс, чтобы нарушились процессуальные сроки и чтобы подозреваемый избежал ответственности. Однако Офис генпрокурора не допустил нарушение разумных сроков досудебного расследования.

В ГБР объясняют, что бывший глава СБУ в Харьковской области накануне 24 февраля 2022 года знал о высокой вероятности начала полномасштабной войны, однако он занялся саботажем.

Считая, что наступление будет успешным и надеясь, что это будет учтено оккупационными властями России, руководитель спецслужбы пограничного региона занялся подрывной деятельностью против Украины, причинившей вред обороноспособности и государственной безопасности,

– установили следователи.

В частности, по данным следствия, накануне полномасштабной войны экс-чиновник:

организовал попытку отстранения главы Харьковской ОГА (сейчас – ОВА) от выполнения возложенных на него обязанностей, чтобы помешать ему осуществлять меры правового режима военного положения;

пытался захватить государственную власть в регионе;

через прессу дискредитировал действующую власть Харькова и области, предоставляя ложную информацию;

пытался парализовать и органы безопасности региона. В частности, препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны региона;

преднамеренно не обеспечил выполнение возложенных на СБУ в Харьковской области задач;

без законных оснований приказал личному составу СБУ в Харьковской области покинуть их административное здание и территорию Харькова.

Умышленно создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в административном здании УСБУ в Харьковской области оружия, боевых припасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих,

– установило следствие.

Более того, он уже во время военного положения самовольно покинул место службы без уважительных причин. Бывший руководитель СБУ Харьковской области обвиняется в:

государственной измене;

самовольном оставлении воинской части или места службы;

неповиновении.

Если вину докажут, то ему грозит пожизненное заключение.

Что известно о направлении обвинительного акта: смотрите видео

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