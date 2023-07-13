Зокрема, за даними слідства, підозрюваний організував спробу усунути голову Харківської ОДА (зараз – ОВА) від виконання своїх обов'язків та займався іншою підривною діяльністю проти України. Якщо провину доведуть – йому загрожує довічне.

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Державне бюро розслідувань не називає імені експосадовця, проте саме Роман Дудін з 2020 року до 2022 року очолював СБУ в Харківській області. 29 травня Володимир Зеленський звільнив його з посади.

Що відомо про діяльність ексочільника СБУ на Харківщині

Державне бюро розслідувань повідомило, що скерувало до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Управління Служби безпеки України в Харківській області.

ДБР розслідування завершило ще у березні 2023 року, проте сторона захисту ознайомлювалась з матеріалами справи та затягувала процес, щоб порушились процесуальні строки й, щоб підозрюваний уникнув відповідальності. Проте Офіс генпрокурора не допустив порушення розумних строків досудового розслідування.

У ДБР пояснюють, що колишній очільник СБУ в Харківській області напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність почату повномасштабної війни, проте він зайнявся саботажем.

Вважаючи, що наступ буде успішним й сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою Росії, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці,

– встановили слідчі.

Зокрема, за даними слідства, напередодні повномасштабної війни експосадовець:

організував спробу усунення глави Харківської ОДА (зараз – ОВА) від виконання покладених на нього обов'язків, щоб перешкодити йому здійснювати заходи правового режиму воєнного стану;

намагався захопити державну владу в регіоні;

через пресу дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію;

намагався паралізувати й органи безпеки регіону. Зокрема, перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління Сил безпеки та Сил оборони регіону;

умисно не забезпечив виконання покладених на СБУ в Харківській області завдань;

без законних підстав наказав особовому складу СБУ в Харківській області покинути їхнє адміністративне приміщення та територію Харкова.

Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців,

– встановило слідство.

Ба більше, він вже під час воєнного стану самовільно залишив місце служби без поважних причин. Колишнього керівника СБУ Харківської області звинувачують в:

державній зраді;

самовільному залишенні військової частини або місця служби;

непокорі.

​Якщо провину доведуть, то йому загрожує довічне ув'язнення.

Що відомо про скерування обвинувального акту: дивіться відео

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