Засідання суду відбулось 30 червня. Трагедія в центрі міста трапилась ввечері 27 червня та забрала життя 12 людей, з них троє – діти.

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Що відомо про запобіжний захід коригувальнику

За клопотанням прокурорів Донецької обласної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без альтернативи внесення застави мешканцю міста Краматорська, який підозрюється у державній зраді,

– заявили в прокуратурі.

Там зауважили, що мовиться про затриманого місцевого мешканця, який працює на газотранспортному підприємстві у Краматорську. Його дистанційно завербували для виконання завдань на користь Росії.

За даними слідства, до нього вчергове звернувся представник спецслужб Росії та поставив завдання – перевірити інформацію про місцеперебування українських військових у Краматорську. Після цього затриманий погодився на пропозицію:

пішов у центр Краматорська;

там помітив на стоянці автівки з військовими номерами та відвідувачів у закладі харчування;

після цього – записав відео, яке надіслав співрозмовнику телеграмі.

Через деякий час після відправлення вказаного запису по даному закладу представники держави-агресора завдали удару з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер M", внаслідок чого загинули та отримали поранення цивільні особи, зокрема, діти,

– пригадали в прокуратурі.

За даними прокурорів, затриманому за підозру в державній зраді загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Зверніть увагу! СБУ затримала коригувальника вогню по Краматорську 28 червня – наступного дня після атаки по піцерії в місті. Виявилось, що зловмисник – "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил Росії. Він прийшов до піцерії, зняв місце на відео, переслав окупантам та пішов додому. Після цього цинічно повідомив "замовникам" вже про те, що багато мирних загинуло.

Що відомо про удар по Краматорську