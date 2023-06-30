Заседание суда прошло 30 июня. Трагедия в центре города произошла вечером 27 июня и унесла жизни 12 человек, из них трое – дети.

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Что известно о мере пресечения корректировщику

По ходатайству прокуроров Донецкой областной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы внесения залога жителя города Краматорска, подозреваемого в государственной измене,

– заявили в прокуратуре.

Там отметили, что говорится о задержанном местном жителе, работающем на газотранспортном предприятии в Краматорске. Его дистанционно завербовали для выполнения задач в пользу России.

По данным следствия, к нему в очередной раз обратился представитель спецслужб России и поставил задачу – проверить информацию о местонахождении украинских военных в Краматорске. После этого задержанный согласился с предложением:

пошел в центр Краматорска;

там заметил на стоянке автомобили с военными номерами и посетителей в заведении питания;

после этого – записал видео, которое послал собеседнику телеграмме.

Через некоторое время после отправки указанной записи по данному заведению представители государства-агрессора нанесли удар с оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер M", в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица, в частности, дети,

– вспомнили в прокуратуре.

По данным прокуроров, задержанному за подозрение в государственной измене грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Обратите внимание! СБУ задержала корректировщика огня по Краматорску 28 июня – на следующий день после атаки по пиццерии в городе. Оказалось, что злоумышленник – "расконсервированный" агент главного управления генштаба вооруженных сил России. Он пришел в пиццерию, снял место на видео, переслал оккупантам и пошел домой. После этого цинично сообщил "заказчикам" уже о том, что многие мирные погибли.

Что известно об ударе по Краматорске