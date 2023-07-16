Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Вона пояснила, як можна підтримати розробників.

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Майстерня перископів

На перший погляд це проста конструкція, яка складається із пластикової каналізаційної труби, "коліна", дзеркала та скотчу. Утім, один такий перископ потребує чимало точних розрахунків.

"Наприклад, з одним "коліном" треба зробити до 10 маніпуляцій", – розповів волонтер Євген Соколець.

У команді Павла працює до 10 людей, зокрема його брати та дружина. Їхня робота стартувала з осені минулого року і за цей час волонтери виготовили 3 тисячі перископів.

У них є свої секрети, які дозволяють зробити перископи безпечними. Бо коли починаються обстріли, перископ розбивається і може бути поранення очей, обличчя – від цього убезпечують, маскують і ретельно продумують все,

– розповіла Черненко.

Особливу увагу волонтери приділяють фарбуванню перископів, аби вони були непомітними. Знайшли спеціальну антиблікову фарбу.

"Я беру пофарбовані зразки, розкидаю їх на природі і дивлюся, який найменше помітний на фоні. Так я знайшов ідеальну формулу. Був випадок, коли треба було пофарбувати 300 перископів. Я починав о 6 ранку і закінчував о 10 вечора", – поділився Павло Брегель.

Павло Брегель у своїй майстерні перископів для військових / Фейсбук

Перед тим, як віддати перископи військовим, волонтери влаштовують краш-тест. Спочатку українські захисники замовляли декілька штук на пробу. А потім – цілими сотнями.

"Хлопці з окопів виглядають і снайпер може стрельнути тільки в перископ, а якщо б голову висовували, то потрапили б в неї. Є невеличкі, з якими військові працюють при зачистці населених пунктів і можуть спостерігати з-за будівель", – додав деталі волонтер Віктор Сарматицький.

Тож, такі "труби" справді рятують життя і харківські волонтери продовжать свою роботу. Можна підтримати команду – всі деталі на сторінці у Фейсбуці Павла Брегеля.

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